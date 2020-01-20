Коломойский – больше проблема Президента Зеленского, чем его друг, - Найем

Олигарх Игорь Коломойский имеет «огромное» влияние на государство, и это создает проблемы для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем, передает «Радио Свобода».

- Коломойский имеет огромное влияние на государство, на решения, принимаемые, но мне кажется, что сейчас он – больше проблема Президента, чем его друг. И я думаю, что если бы мы сейчас спросили Владимира Зеленского, хотел бы он избавиться от этой проблемы или он опирается на Коломойского, то он выбрал бы первый вариант ответа. Все люди, которые аффилированы с Коломойским сейчас, по факту работают, как ржавчина в его команде, они деструктивно влияют и на фракцию в парламенте, и на правительственные решения, и на само правительство, и на решение Президента, - считает Мустафа Найем.

Чиновник полагает, что Коломойский может влиять не непосредственно на Зеленского, а через имеющиеся у него инструменты.

- У него есть медиа, у него есть партнеры, у него есть партнеры-бизнесмены, в том числе люди, которые работают в правоохранительных органах, в государственных органах и так далее. Поэтому я не сказал бы, что это будет так просто от него избавиться, - говорит заместитель гендиректора «Укроборонпрома».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определять внешнюю политику государства – это его прерогатива, а не «бизнесмена», т.е. Коломойского. Также ранее у Зеленского заявили, что с Коломойским не обсуждают государственные дела и у того нет полномочий говорить от имени Украины.