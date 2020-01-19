Посольство Украины потребовало от Британии извинений за то, что трезубец включили в число символов экстремистов

Посольство Украины в Великобритании потребовало убрать трезубец из справочника об экстремизме, подготовленном для британских учителей и медицинского персонала.

Об этом сообщается в твиттере посольства.

«Размещение трезубца, национального конституционного символа и герба Украины в пособии об экстремизме, подготовленном для британских учителей и медицинского персонала – это возмутительно. Этому нет приемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы трезубец был удален из пособия с официальными извинениями», - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее 40 членов Конгресса США подписали обращение к государственному секретарю США Майклу Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации из Швеции и Великобритании в список иностранных террористических организаций.

Позже в защиту «Азова» выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, назвав происходящее «позорной информационной кампанией».