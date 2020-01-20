Украинская и венгерская военные разведки договорились о сотрудничестве – будут следить за безопасностью в регионе

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве и обмене информацией.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Переговоры вели начальник Главного управления разведки генерал-полковник Василий Бурба с начальником Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенантом Яношем Берешем. Они договорились объединить усилия и расширить взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

«Сотрудничество военных разведок Украины и Венгрии будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства. В частности, сотрудники военных разведок двух стран будут обрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия. Также Василий Бурба и Янош Береш согласовали первоочередные совместные шаги украинского и венгерского военных разведывательных ведомств, которые позволят повысить качество обмена разведывательной информацией и уровень осведомленности структур безопасности НАТО», - сообщили в ГУР.

В украинском ведомстве надеются, что расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать привлечению Украины в Программу расширенных возможностей НАТО.

Напомним, что ранее Венгрия сняла вето с заявления Комиссии Украина-НАТО. Ранее правительство Венгрии собиралось блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.