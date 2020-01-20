Президент Зеленский посетит Мировой форум Холокоста в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут 22-23 января в Иерусалиме.

Об этом он заявил в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

Напомним, что президент Польши не полетит на форум в Израиле, где будет выступать Путин. Причиной решения Дуды стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

По словам Президента, он планировал посетить это мероприятие, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел погибших в сбитом иранскими военными украинском самолете украинцев.

«Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии».

Также Зеленский рассказал о планах в 2020 году в Бабьем Яру начать строительство мемориала для убитых там нацистами евреев. Проект включает в себя исторический музей, в котором будет рассказана история о 150 000 евреев, казненных в Бабьем Яру.

Журналист спросил, не опасается ли Президент, что националисты будут протестовать против поминания жертв Холокоста в Украине и сказал, что, по словам Эфраима Зуроффа, который возглавляет израильский офис Центра Симона Визенталя, «тысячи украинцев участвовали в преступлениях Холокоста».

В ответ Зеленский, сославшись на опрос Pew Research Center, сказал, что в Украине - самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

«У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом. Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации. То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было продемонстрировано еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но это очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру».

Напомним, что в 2017 году Саакашвили отстранил своего пресс-секретаря, которую заподозрили в антисемитизме. Чиж в Facebook, обращаясь к Порошенко, написала: «когда доля Вальцмана в вас будет одолевать разумное и вы снова станете строить козни о том, как избавиться от Саакашвили… смотрите это видео с вашей «родной» Винницы».