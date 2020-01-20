В госорганах Украины работает много негодяев и подонков, - премьер Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в государственных органах Украины все ещё продолжают работать негодяи и подонки.

Об этом Гончарук сказал в эфире телеканала «Украина 24».

- Конечно, большая система. Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки, - сказал он.

На уточнение журналиста о цифрах коррупционных схем Гончарук отметил, что это миллионы долларов в день. Среди схем, на которых отмывали такие суммы Гончарук назвал игровые автоматы, нелегальные АЗС, нелегальный вывоз древесины и контрабанда.

Гончарук считает, что именно борьба с коррупцией в этих сферах и привела к большому количеству врагов, «которые хотят посеять раздор».

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сам же Гончарук назвал публикацию этих аудиозаписей провокацией против работы премьера и Президента.

А 17 января премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит Президент Владимир Зеленский. Вечером того же дня Президент Украины Владимир Зеленский 17 января встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком. По результатам встречи стало известно, что Президент не будет инициировать отставку Гончарука, но попросил того заменить в правительстве некоторых министров.