Памятники и улицы нужно называть именами тех людей, которые не провоцируют конфликт, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переименование улиц в честь героев-националистов вопрос деликатный, поэтому нужно построить общую историю и найти людей, чьи исторические деяния не будут спорными.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

По мнению Зеленского, переименование улиц в честь националистов – очень сложный и деликатный вопрос, так как есть герои, которых чествуют на западе, а есть герои, которых чествуют в других частях страны.

– И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, которые не провоцируют конфликт, – рассказал президент.

Он добавил, что в Украине есть свои современные герои – люди, которые сделали историю, ученые, спортсмены, писатели.

– Люди, которых уважают во всех частях Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы, – отметил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут 22-23 января в Иерусалиме.

Как известно, ранее горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

А в марте 2019 года сессия Херсонского горсовета была прервана из-за споров о переименовании улицы в честь Екатерины Гандзюк.