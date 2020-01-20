«Я поддерживаю такое решение»: Губернатор Стадник считает, что командование ВМС должно размещаться в Николаеве вместо Одессы

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что штаб Военно-морских сил Украины должен размещаться в Николаеве, а не в Одессе.

Об этом он сказал в интервью «Преступности.НЕТ».

По его словам, проект по перемещению командования ВМС в Николаев должен быть политически целесообразен.

— Я разговаривал на эту тему с определенными людьми и поддерживаю такое решение, ведь в Николаеве, как и в Одессе, есть для этого необходимые инструменты. Но это такой проект, который должен вмещать в себе политическую целесообразность, о рычагах управления которой мы с вами говорили ранее. Я думаю, мы не раз будем возвращаться к этому вопросу, - сказал Стадник.

Также он сравнил нахождение штаба в Одессе, вместо Николаева с вопросом о перемещении руководства николаевской таможни в Херсон.

— Просто лично от меня этот вопрос не зависит. У меня была возможность обсудить этот вопрос с одним николаевским генералом, не буду называть фамилию, чтоб не раскрывать некоторые нюансы. Лично он считает, что «где оно уже есть, там оно и должно уже оставаться». Это равносильно тому, что от нас забрали таможню и перенесли ее в Херсон, невзирая на то, что у нас во всех смыслах гораздо лучше инфраструктура, чем в Херсоне, - добавил губернатор.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил адмиралу, командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко разместить в Николаеве филиал командования ВМС.