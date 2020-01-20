В Киеве полицейские нагрянули с обысками в один из крупнейших покерных клубов Украины – заявляют, что он работал подпольно

В Киеве сотрудники полиции нагрянули с обысками в крупнейший в Украине покерный клуб.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На момент появления полицейских в зале находились около двух десятков игроков.

«Правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тысячи игровых фишек, которые в денежном эквиваленте равны почти 300 миллионам гривен, и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного клуба», - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции напомнили, что на протяжении 18 января правоохранители пресекли работу шести интерактивных игорных клубов: два - в Харькове и четыре - в Днепре.

Стоит отметить, что полицейские сообщают о закрытии нелегального подпольного покерного клуба, однако согласно опубликованным фото, полицейские нагрянули с обысками в один из крупнейших покерных клубов в Украине «Full House». В данном клубе на протяжении нескольких лет проводились крупнейшие серии спортивного покера в Украине, на которые приезжали игроки из разных стран.

Фото - интерьер клуба «Full House»

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.

Отметим, в феврале 2019 года, Николаеве сотрудники СБУ совместно со следователем Главного следственного управления Нацполиции устроили обыск в легальном покерном клубе «Nik Poker Sport» на улице Московской, 18 и изъяли весь инвентарь.

Как известно, в августе прошлого года в Украине покер был признан официальным видом спорта.