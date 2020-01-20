Экс-глава ГФС Насиров профинансировал бизнес-проект соратника адвоката Трампа, - американские СМИ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.

«Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса», - указывает издание.

Сообщается, что проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом, в котором Парнас заявил, что застройщик исключил его из последующей сделки, и что он должен 250 000 долларов только за расходы в январе 2017 года.

Напомним, ранее соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине.

Также ранее была опубликована переписка между Парнасом и экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Отметим, что 20 февраля НАБУ завело еще одно дело Насирова – его подозревают в получении взятки.

Напомним, 11 декабря 2018 года суд восстановил экс-главу ГФС Насирова в должности и обязал государство выплатить ему компенсацию.