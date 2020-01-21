В Британии заявили, что сожалеют о публикации трезубца в учебнике по экстремизму – Пристайко считает ответ недостаточным

Официальный представитель правительства Великобритании обнародовал официальную позицию по поводу включения малого герба Украины в антитеррористическое пособие, подготовленное британской полицией.

Текст заявления обнародовало посольство Великобритании в Украине.

«Мы осознаем и сожалеем об обиде, причиненный появлением украинского Тризуба в «наглядном пособии» британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом.

Британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы», – сказано в сообщении.