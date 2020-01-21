Губернатор Стадник встретился с Генпрокурором Рябошапкой по вопросу николаевского завода «Океан»

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что поддерживает вопрос об аресте имущества ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Об этом он написал у себя на Facebook.

Стадник заявил, что встречался с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой и обсудил с ним ситуацию с заводом. По его словам, арест имущества был с целью сохранить стратегический объект.

«Сейчас, чтобы сохранить стратегический для государства объект, на целостный имущественный комплекс ОАО «Николаевский судостроительный завод« Океан »наложен арест. Со своей стороны будем делать все, чтобы ситуация была доведена до логического завершения согласно Закону», - написал Стадник.

Как известно, Печерский районный суд Киева 13 декабря удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом.

В то же время, городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился к Офису Генерального прокурора Украины, СБУ и Офису Президента Украины с просьбой не быть врагом для бизнеса, а именно судостроительному заводу «Океан», имущество которого арестовали.