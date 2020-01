Суд изъял у компании Коломойского недвижимости на 100 миллионов гривен в пользу Нацбанка

Суд удовлетворил иск Национального банка Украины и постановил взыскать недвижимость компании олигарха, бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение вынес Хозяйственный суд Львовской области. Нацбанк в своем иске требовал взыскать недвижимость компании «Днепрометаллсервис», которая была предоставлена в качестве залога.

Речь идет о нежилом помещении площадью почти 20 тыс. кв. м. Его стоимость составляет более 100 млн грн.

«Днепрометаллсервис» в 2014 году предоставил НБУ в залог указанное помещение в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен «ПриватБанку» еще до национализации. Однако компания не выполнила взятых на себя обязательств поручителя финучреждения, поэтому центробанк в мае 2018 года подал в суд на «Днепрометаллсервис».

Львовский суд в полном объеме удовлетворил иск 16 января 2020 года.

Напомним, в 2018 году НБУ подал 148 исков против экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского и 32 связанных с ним компаний, которые выступали имущественными поручителями. На сегодняшний день суды уже приняли 24 решения в пользу Нацбанка на сумму 1,36 млрд грн.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.