Члены земельной комиссии горсовета Николаева переизбрали секретаря - вместо депутата Яковлева будет Жайворонок

Во вторник, 21 января, члены постоянной депутатской комиссии горсовета Николаева по вопросам регулирования земельных отношений переизбрали себе секретаря комиссии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, глава комиссии Игорь Концевой в начале заседания проинформировал, что с прошлого года остались неподписанными два протокола заседаний земельной комиссии - один с ноября, второй с декабря. Депутат предположил, что возможно секретарь комиссии Андрей Яковлев не подписал их по уважительной причине, но отметил, что горожане и предприниматели ждут решений комиссии. В связи с этим он предложил своим коллегам посоветоваться касательно этого вопроса и решить, как поступать дальше.

Депутат Анатолий Дюмин отметил, что ни разу за свою многолетнюю депутатскую деятельность не сталкивался с такими ситуациями. В частности, он отметил, что если бы вопрос рассматривали в понедельник, на когда собственно и было изначально запланировано заседании комиссии, то можно было бы заслушать позицию самого Яковлева, а так как депутат проигнорировал сегодняшнее заседание, то Анатолий Дюмин предложил переизбрать секретаря комиссии.

— Такое я встречаю впервые. Я ни в коем случае не хочу наводить тень на плетень, я очень уважаю Андрея Яковлева, очень уважаю, это очень грамотный и толковый парень. Но почему-то, может быть надо было бы его выслушать… Его нет сегодня. Вчера я его видел, он был. Если бы он объяснил - можно было бы по-другому рассматривать этот вопрос. Я не знаю, если бы он мне объяснил, то никаких кардинальных мер лично я не предлагал бы. Но он не просто не пришел, он просто проигнорировал, не комиссию, он проигнорировал своих коллег-депутатов. Мне вдвойне неприятно. И самое главное, что всему этому становятся заложниками наши люди нашего города. Вот, в чем суть. (...) Если взял мандат депутата, значит нужно его нести как положено. Я в затруднительном положении, но хочу сказать, что комиссия же должна работать… Если такое дело, давайте выберем такого секретаря, который постоянно ходит, который постоянно присутствует, который, несмотря на свое личное время, всегда посещает комиссию. У нас открытость полнейшая, я доверяю всем членам комиссии. Давайте ставить вопрос, чтобы переизбрать секретаря комиссии, - предложил Анатолий Дюмин.

Предложение Анатолия Дюмина члены комиссии поддержали. При этом заместитель главы комиссии Анатолий Петров отметил, что заявления некоторых депутатов о том, что якобы по вине земельной комиссии на сессии никак не рассмотрят около 800 земельных вопросов являются неправдой, ведь виной тому действующий секретарь комиссии Андрей Яковлев, который не подписал два протокола заседаний. Поэтому он также согласился с необходимостью выбора нового секретаря комиссии.

Депутат Сергей Жайворонок отметил, что в прошлой каденции, когда он был секретарем земельной комиссии протоколы он подписывал сразу же после окончания заседания.

— Я в предыдущей каденции был секретарем земельной комиссии. И после проведения комиссии я сразу подписывал протокол. Сразу. Земельная комиссия оканчивалась, мы с куратором садились и сразу подписывали, - заявил Сергей Жайворонок.

Таким образом глава комиссии Игорь Концевой предложил кандидатуру Сергея Жайворонка на место секретаря, так как он «очень ответственный человек, протоколы подписывались в тот же день, в который проводилась комиссия, и все было в порядке».

В итоге, за кандидатуру Сергея Жайворонка проголосовали все присутствующие члены комиссии, в том числе и сам Сергей Жайворонок.

Напомним, что депутата от Партии регионов Сергея Жайворонка задержали при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за содействие местному предпринимателю в выделении городским советом земельного участка под установку торгового павильона еще 2 июля 2014 года. Рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года.

За это время Сергей Жайворонок, который не признал в суде свою вину и не хотел говорить о взятке с журналистами, успел переизбраться в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок»: несмотря на статус подсудимого в коррупционном деле, он получил более 30% голосов избирателей. В итоге глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка.

Позже Сергей Жайворонок получил из Госбюджета ₴121 тысячу ущерба за обвинение во взяточничестве.