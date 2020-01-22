Филарет допускает объединение с Московский Патриархатом ради единства украинской церкви

Епископ Филарет, который называет себя патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата, ликвидированной после Объединительного Собора, выразил желание с помощью Московского патриархата разрушить каноническую Православную церковь Украины.

Об этом сообщает «Зеркало недели»

Филарет не исключил, что он и его последователи могут объединиться с Украинской православной церковью Московского патриархата, и тогда ПЦУ якобы «распадется». При этом почетный патриарх не стал упоминать, что Русская православная церковь (и УПЦ МП как ее часть) считают Филарета «раскольником», преданным анафеме.

- Если московский патриарх признает УПЦ МП как автокефальную церковь, но в статусе патриархата, то следующим шагом будет объединение Киевского и Московского патриархатов в единую Украинскую православную церковь, но в статусе Киевского патриархата. Тогда этот патриархат победит все, - поделился своими соображениями Филарет на пресс-конференции в Киеве во вторник, 21 января.

- В результате этого объединения приходы, епархии и епископат ПЦУ начнут присоединяться к Киевскому патриархату. ПЦУ распадется, и будет в Украине одна православная церковь, - добавил он.

По словам предстоятеля ПЦУ митрополит Епифания, за спиной Филарета стоят пророссийские силы, которые настраивают его против поместной церкви. Епифаний подчеркнул, что Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место в Синоде сохраняется за ним. Но почетный патриарх фактически самоизолировался.

Напомним, ка УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле был подписан Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.

20 июня «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от Томоса об автокефалии. Также Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.

29 июля Минюст начал процесс ликвидации УПЦ КП и лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП. Основание – решение ликвидационной комиссии ПЦУ.

31 июля Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата.

После чего патриарх Филарет обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих УПЦ КП и заявлением о захвате со стороны УПЦ.

11 ноября сторонники Филарета пытались прорваться в здание суда в Киеве – от них забаррикадировались стульями.