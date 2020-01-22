Украине никто не доверяет, - премьер Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что развитые страны отличаются от Украины высоким уровнем доверия и хорошей репутацией. Одной из целей его правительства для стимуляции экономического роста является восстановление доверия к Украине.

Об этом он сообщил в интервью The Report Newsweek, перевод которого опубликован на сайте Кабмина.

- Мы должны понимать, что главные ресурсы XXI века – это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желанным ресурсам. Причина, чем мы отличаемся (от развитых стран. - ПН) очень проста: Украине никто не доверяет, – пояснил премьер-министр.

Он также отметил, что информационные барьеры наносят вред, поэтому информация должна быть открытой.

- Открытые данные должны стать нашей религией. Это создаст прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает возможность инвесторам планировать будущие операции, а это то, что стимулирует людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе увеличения возможностей, – заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что в государственных органах Украины все ещё продолжают работать негодяи и подонки.