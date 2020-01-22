«Среди принятых есть законы с ошибками и их нужно исправлять», - Разумков о работе новой Верховной Рады

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что на данный момент нет юридических и политических оснований для роспуска Верховной Рады. По его словам, за время турбо-режима приняли много хороших законов, но в некоторых законах были ошибки.

Об этом он рассказал во время своего визита в Николаев, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Спикер отвечал на вопрос «Что должно произойти, чтобы случился роспуск парламента». Разумков сказал, что ему, как председателю Верховной Рады, неприятны скандалы в парламенте. Но он считает, что скандалы нынешней ВР меньше, чем в прошлом созыве.

- Если мы с вами сравним в процентном соотношении те скандалы, которые есть сейчас, и которые были раньше. Особенно если мы сравним объем коррупционных скандалов… этого гораздо меньше. Я никого не хочу отбелять, понимая те проблемы, которые имеют место быть. Если исходить из этой логики, то перспектив для роспуска нет.

- Если мы говорим про закон, то на сегодняшний день ни юридических, ни политических оснований для того, чтобы ВР девятого созыва перестала функционировать, нет. За фактически две сессии мы приняли 158 законов в целом, мы рассмотрели 463 законопроекта. Нас критикуют за турбо-режим, но мы приняли много хороших законов. Есть законы, в которых есть ошибки, которые нужно исправлять, - сказал Разумков.

Напомним, что среди основных скандалов в новом созыве Верховной Рады были следующие. Некоторые нардепы от Слуги народа отказались сначала поддержать проект закона о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Из-за этого их обвинили в якобы получении взятки в 30 тысяч долларов. После этого скандала закон приняли.

Кроме того, выяснилось, что ранее нардеп Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней. А нардеп Яременко попал в скандал, когда вел в Раде интимную переписку с проституткой.