«Кнопки пускай нажимает на компьютере у себя в офисе», - Разумков о нардепах-кнопкодавах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что за неперсональное голосование народных депутатов следует лишать мандатов.

Об этом он сказал во время своего визита в Николаев, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Разумков уточнил, что он высказывает свое мнение не как спикер, а как гражданин.

- Если происходит неперсональное голосование или если народный депутат не ходит на работу, то нечего ему там сидеть, пусть он занимается чем-то другим. Ну и кнопки пускай нажимает на компьютере у себя в офисе, где ему будет более комфортно, а не за себя и за соседа… Если ты не занимаешься своей работой – иди работай на другой. Работа народного депутата – точно такая же, как и любая другая. Если ты на нее не ходишь – то иди занимайся тем, чем занимался раньше, получай больше денег. Но не занимай место и не трать время людей, - сказал Разумков.

По его мнению, новый закон против неперсонального голосования будет «стимулировать закон самосохранения» у нардепов.

- Было бы более эффективно, если бы лишались мандатов, - резюмировал Разумков.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство». Наказанием будет штраф от 51 до 84 тысяч гривен.