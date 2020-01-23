Разумков о долгах николаевского штаба «Слуги народа»: Я бы советовал рассчитаться по договоренностям

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что николаевскому штабу «Слуги народа» следует рассчитаться с людьми, которые работали для партии и помогали ей на выборах, но которым не заплатили обещанные деньги.

Об этом Разумков сказал во время своего визита в Николаев.

Ранее у Разумкова не было информации по долгам николаевского штаба «Слуги народа», но он заинтересовался вопросом.

- Я бы советовал рассчитываться, если были какие-то договоренности. У меня нет информации, что были какие-то договоренности, которые не были выполнены перед сотрудниками. У меня просьба есть, потом пообщаться и дать информацию, - сказал Разумков.

Напомним, что руководителем избирательного штаба николаевской ячейки партии «Слуга народа» является Ярослав Рудой.