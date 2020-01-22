Президент Зеленский не исключает, что в Израиле проведет встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Напомним, что в Израиль президенты Украины и РФ приедут на Международный форум памяти Холокоста.

- О вероятности этой встречи – может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это, - сказал Зеленский.

Ранее 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встречи с Владимиром Путиным во время визита в Израиль. В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков заявил:

- Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере, продолжительные, не представляются возможными, - сказал помощник президента РФ.

Напомним, что ранее о возможной встрече двух президентов, которая может состояться 23 января, заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.