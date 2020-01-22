«Не запрещает пользоваться и владеть имуществом»: Офис Генпрокурора разъяснил нюансы по решению об аресте «Океана»

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В Офисе генерального прокурора Украины, после ажиотажа вокруг ареста целостного имущественного комплекса Судостроительного завода «Океан», решили разъяснить нюансы принятого Печерским судом решения, подчеркнув, что наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Офиса Генпрокурора.

«Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам. Запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его. Решением суда соблюдено справедливое равновесие между интересами общества и правами собственника», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Печерский районный суд Киева 13 декабря удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом.

После этого, ряд местных николаевских политиков и нынешний собственник предприятия принялись критиковать этот шаг, заявляя, что это приведет к остановке работы завода. Вступился за завод бизнесмена Капацины и мэр Николаева Александр Сенкевич, который попросил Баканова, Рябошапку и Богдана «не мешать» инвестору.

Руслан Рябошапка и Александр Стадник
В свою очередь, губернатор Николаевщины Александр Стадник встретился с Генпрокурором Рябошапкой по вопросу николаевского завода «Океан, после чего, не раскрывая подробностей встречи, заявил, что поддерживает вопрос об аресте имущества ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Преступности.НЕТ

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