Президент Зеленский на форуме в Давосе заявил о подготовке к перезапуску СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины.

Заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РБК-Украина.

По его словам, это будут большие и «амбициозные» изменения в правоохранительной системе.

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Зеленский не исключает, что в Израиле проведет встречу с Путиным.

Мила Волкова

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