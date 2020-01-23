Николаевские предприниматели просят демонтировать две рекламные конструкции перед сквером Чумацкий, которые создают аварийные ситуации

Директор ООО «Николаевское предприятие инфраструктуры наземного транспорта» Оксана Потанина обратилась на транспортную комиссию с просьбой демонтировать две рекламные конструкции, которые расположены перед Чумацким сквером.

Об этом речь шла в четверг, 23 января, в ходе заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам представителя предприятия рекламные конструкции имеют неприглядный вид и аварийное состояние. К тому же они создают аварийные ситуации на дороге.

Депутаты в свою очередь, рекомендовали департаменту архитектуры и департаменту противодействия коррупции проверить данные конструкции на наличие документов и снести их, как такие, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Когда на комиссию пришел главный архитектор города Андрей Цымбал члены комиссии решили уточнить у него ситуацию по этому вопросу, на что чиновник сообщил, что владельцам рекламных конструкций направлены предписания по их сносу, однако отметил, что скорей всего будет судебный процесс.

Напомним, как исполком горсовета Николаева не разрешил установить призматрон на недавно облагороженном транспортном кольце.