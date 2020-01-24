В Словакии министр подал в отставку после того, как устроил драку в ресторане

Словацкий министр по вопросам окружающей среды Ласло Солимош объявил об отставке на следующий день после того, как полиция задержала его с братом за драку в ресторане.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.sk.

Полиция задержала Солимоша и его брата в среду, а затем отпустила. Министр с братом устроили драку с персоналом китайского ресторана в Братиславе. По данным СМИ, они были в состоянии алкогольного опьянения. При этом Солимош кричал, что он министр и требует уважения.

«Я попрошу прощения у тех, кто пострадал от моего поведения. Я готов взять на себя ответственность за свой провал. Я ухожу в отставку», - сказал он журналистам.

В результате инцидента в ресторане разбиты стеклянные двери. Ущерб оценили в 1000 евро. Одному из сотрудников ресторана понадобилась срочная медицинская помощь и госпитализация, пишет Pravda.sk. По данным газеты, министр в это время столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Партия Most-Híd, которую представляет Солимош, заявила, что сожалеет об инциденте.

«Мы знаем, что Ласло Солимош переживает один из самых сложных моментов своей жизни. Кроме того, что мы политики, мы также и люди», - заявила прессекретарь партии Клара Магдеме.

Против политика и его брата открыли дело по статьям о хулиганстве и нанесении имущественного ущерба.

Ранее сообщалось, что в столичном ресторане нардеп Кива устроил драку с посетителем заведения. В сети появилось видео конфликта с участием нардепа Кива и некого Михаила Майнмана. Позже Кива заявил, что мужчина, с которым у него возник конфликт в ресторане, уже ему угрожал ранее, а в заведении он просто просил хотел попросить оппонента о приличном поведении, но получил в ответ удар. Позже прокуратура завела дело на нардепа Киву за драку в киевском ресторане.

Напомним, как нардеп Кива угрожал мужчине, который поинтересовался, почему депутат ходит с охраной.

А ранее СМИ сообщали, что Илья Кива создал полулегальный специальный отряд под крылом Национальной полиции.

Отметим, в Киевсовете 4 октября 2018 года титушки, связанные с Ильей Кивой, облили зеленкой депутата группы «Киевская команда», бывшего главу фракции «Самопомощь» Сергея Гусовского. Ранее сообщалось, что 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.

Также В 2016 году в Киеве группа неизвестных лиц во главе с советником главы МВД Ильей Кивой подожгли здание телеканала «Интер».

Ранее Кива заявлял, что Украине нужен тоталитарный режим. Также Илья Кива заявлял, что он будет Президентом Украины и что министр внутренних дел Арсен Аваков также пророчит такое развитие событий. Помимо того Кива также высказывался о том, что гомосексуалистов необходимо «предавать смерти».

Кроме того, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины он выступал за внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.