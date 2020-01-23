Сенкевич назвал бизнесмена Чайку очень серьезным конкурентом на предстоящих выборах Николаевского городского головы

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Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что бизнесмен Владислав Чайка может составить ему серьезную конкуренцию на выборах, если решит баллотироваться.

Об этом он сказал 22 января в комментарии журналистам.

В ответ на вопрос, видит ли он во Владиславе Чайке конкурента, Александр Сенкевич ответил утвердительно.

— У меня будет огромное количество конкурентов. Я считаю его конкурентом. Очень серьезный конкурент, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич сообщал, что собирается участвовать в выборах, но будет идти самовыдвиженцем. Позже он рассказал, что у него есть команда, но называть ее участников отказался. 

Владислав Чайка - сын покойного мэра Николаева Владимира Чайки. На сегодняшний день возглавляет общественную организацию «Миколаїв - єдина родина».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

 

Юлия Акимова

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