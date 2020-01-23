Сенкевич назвал бизнесмена Чайку очень серьезным конкурентом на предстоящих выборах Николаевского городского головы

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что бизнесмен Владислав Чайка может составить ему серьезную конкуренцию на выборах, если решит баллотироваться.

Об этом он сказал 22 января в комментарии журналистам.

В ответ на вопрос, видит ли он во Владиславе Чайке конкурента, Александр Сенкевич ответил утвердительно.

— У меня будет огромное количество конкурентов. Я считаю его конкурентом. Очень серьезный конкурент, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич сообщал, что собирается участвовать в выборах, но будет идти самовыдвиженцем. Позже он рассказал, что у него есть команда, но называть ее участников отказался.

Владислав Чайка - сын покойного мэра Николаева Владимира Чайки. На сегодняшний день возглавляет общественную организацию «Миколаїв - єдина родина».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.