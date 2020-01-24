Спикер в Николаеве: Штамповый визит или все «по делу»?

Визит первых или почти первых лиц страны в небольшие города – это всегда событие. При чем, больше даже не для горожан, а для политических и околополитических кругов. Почему? Потому что одни надеются замолвить за себя словечко, другие – задать вопросы. Поэтому 22 января, в день приезда в наш город спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в 13:30 у здания Николаевского областного совета собрались по меньшей мере двадцать сотрудников СМИ – журналисты, операторы, пресс-службы и фотографы.

Такой бурный интерес к председателю украинского Парламента был вызван, в первую очередь, тем, что в Николаев Разумков в таком качестве приехал впервые. А это значит, что у каждого издания и канала появился шанс на эксклюзив, и не только в масштабе города, но и в масштабе страны. Кроме того, власть относительно новая, к работе Верховной Рады, безусловно есть вопросы, впрочем, далеко не только к ней.

Уже сутра город заполонили различные спецслужбы. По периметру центра расположились люди с одним наушничком в ухе, представители Управления государственной охраны, даже пожарные и спасатели. У всех была одна цель – в случае чего, защитить дорогого гостя. Если честно, до сих пор не понимаю, зачем столько людей.

Локации у спикера предполагались две – завод «Зоря-МАШПРОЕКТ» и структурное подразделение Администрации морских портов «Дельта-Лоцман». Журналистам уже возле автобусов сообщили – на вторую локацию никого не аккредитовали, поскольку пресс-подход будет только на заводе. Редко когда подобные слова вызывают у представителей местных СМИ возмущение – все знают, что в данном случае многое зависит от обстоятельств и далеко не факт, что на «Дельта-Лоцман» не пропустят. А вот чтобы понять, насколько будет близким «допуск к телу», надо увидеть, как гостя охраняют, и как он сам расположен к прессе. И в этом плане все прошло более чем гладко.

Зоря-"МАШПРОЕКТ"

Пока нас везли в маршрутке на первую локацию, пресс-секретарь главы облсовета Виктории Москаленко Павел Москалев предложил журналистам задать вопрос - а почему это Разумков приехал в Николаев, а не в швейцарский Давос, где в этот день пребывал Президент Украины Владимир Зеленский. Сложилось впечатление, что вопрос нам предложил не пресс-секретарь Москаленко, а сама глава облсовета. Сразу скажу, что Павел задал вопрос сам.

По приезду на «Зорю» нас проверили и, надо сказать, сделали это достаточно поверхностно – несколько сотрудников УГО и кинолог с собакой попросили нас выстроиться в шеренгу и прошлись вдоль. Кстати, проверяли нас в большой комнате с импровизированным фуршетом, но уже через 15 минут работники завода и пара человек с наушником в ухе попросили всех выйти.

Председателя Парламента встречать приехали большой делегацией – нардепы от Николаевщины Александр Гайду, Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Копытин, мэр Александр Сенкевич, губернатор Александр Стадник со своей помощницей Аллой Мочаловой, глава управления Службы безопасности Виталий Герсак, начальник

Глава облсовета Виктория Москаленко пришла со всеми своими помощницами и советницами – депутатом Анной Воронок, Викторией Матиенко, Оксаной Корсак, Натальей Ковальчук. Отмечу сразу, что никаких прямых диалогов помощниц и советниц Москаленко с Разумковым я не видела, но утверждать, что сотрудницы облсовета, работающие и получающие зарплату, полдня просто смотрели на Разумкова, я, конечно же, не могу.

Через некоторое время ожидания на территорию завода въехал небольшой кортеж. Стоит отметить, что сам Разумков сидел не в джипе «Toyota», а в микроавтобусе – крутой ход, как по мне. Мнение субъективное, но, если постараются напасть, то, скорее всего, будут «бить» по машинке покрасивее, да и для медийщиков картинка хорошая. Подходя к делегации встречающих, спикер улыбнулся, пожал всем руки, уделив особое внимание руке Виктории Москаленко, и пошел в цех. При этом, всю дорогу до цеха его плотным роем окружали охранники, их было, правда, много. Один из них постарался оттолкнуть меня, но Разумков, заметив его движение, сказал ему, чтобы он так не делал.

фото: "Новости-N"

Внушительных размеров толпа из журналистов, операторов, чиновников и свиты втискивалась в узкие коридоры заводских цехов, окружив спикера Парламента. Пока Дмитрий Разумков трогал тубрины и здоровался с рабочими, руководство завода рассказывало ему обо всем на свете – мощности, заказы, потенциал, перспективы. Чиновники разных уровней очень любят эти слова, когда стараются избежать проблем. «С потерей российского рынка мы потеряли половину своей выручки», - это, кстати, то, что сказал Разумкову гендиректор Виктор Гордиенко в самом начале визита. Сказал и передал слово замдиректора по производству Николаю Тройничу, который начал со стандартных для экскурсоводов фраз: «Вы находитесь…» и так далее.

слева направо: Николай Тройнич, Денис Гордиенко

Работницы, к которым подошла делегация, на вопрос Разумкова, все ли хорошо, ответили: «Хотелось бы еще лучше». В целом, услышать что-либо журналистам было достаточно тяжело из-за шума в работающем цеху, но, судя по всему, никакой сверхважной информации никто не пропустил. И это плохо, потому что по заводу вопросов уйма – чего стоит хотя бы заявление главы «Укроборонпрома» о том, что «государство оказалось не очень хорошим хозяйственником». Завод не включили в список на приватизацию из-за того, что его тяжело продать, а я просто напомню, что когда-то это был самый лучший завод по производству турбин в Советском Союзе. Прошлого не вернешь и надо двигаться вперед, но когда я видела, как Тройнич показывает Разумкову турбину, сыплет терминами, мне стало непонятно, к чему это. Все это время, за председателем Рады покорно ходили и губернатор, и мэр, и глава облсовета. Никаких живых диалогов, никакого указывания пальцем на проблемы, ничего. Добавлю, что позже Москаленко все же подошла к Разумкову.

После экскурсии спикера повели в другой цех, пошире предыдущего, где уже разместили столик с микрофонами. Там Дмитрий Разумков ответил на вопросы журналистов. Я не хочу задерживаться на этом моменте, николаевские СМИ уже по максимуму опубликовали фактически все, что смогли «выжать» из спикера. Отмечу только то, что спикер ответил на все вопросы, не делая так называемой «выборки». При этом, пресс-секретарь политика Ольга Туний достаточно быстро нашла общий язык с журналистами, давая им слово по очереди. Такой формат позволяет немного успокоиться и быть уверенным, что тебе не придется кричать, дергать человека за рукав или перебивать коллег. Разумкова успели спросить и об аресте имущества завода «Океан», оценить работу Парламента, и даже поинтересовались его мнением касательно факта невыплаты зарплаты сотрудникам предвыборных штабов «Слуги народа» во время парламентской гонки. Часто хотелось попросить ответить конкретнее. Иногда создавалось впечатление, что спикер говорит общими фразами.

На просьбу журналистки «NikLife» перечислить народных депутатов от Николаевской области и рассказать, чем они успели отличиться, политик назвал несколько фамилий и отметил, что формулировка «отличиться» обычно употребляется в негативном контексте. При этом, на уточняющий вопрос назвать всех депутатов, Разумков попросил не пытаться его «подловить» и заверил, что всех знает. Позже, во время второго подхода журналистов, спикер в отдельной беседе с корреспондентом «NikLife» перечислил всех, назвав даже отчества. Не хочу уподобляться «конспирологам», отмечу только тот факт, что вопрос задавался на «Зоре», а ответ был получен уже на «Дельта-Лоцман», по прошествии определенного количества времени.

После того, как пресс-секретарь «закрыла» импровизированную конференцию, журналисты еще раз подошли к Разумкову и было приятно, что к спикеру можно подойти, он не уходит и продолжает отвечать на вопросы. При этом, пресс-секретарь в беседе с несколькими журналистами призналась, что такого количества вопросов от журналистов она в других городах не видела.

На «Дельта-Лоцман» нас везли фактически в том же составе. Больше получаса спикера продержали на презентации, показывали корабли, рассказывали, как капитаны друг с другом здороваются, потом повели на тренажеры – капитанский мостик, например.

Это все, конечно, очень занимательно, но у многих возник вопрос – почему Разумкова повезли именно на это предприятие? Какой, грубо говоря, «выхлоп» от посещения председателем Верховной Рады «Дельта-Лоцман»? Что это даст по итогу?

После экскурсии, председателя опять остановили и задали несколько вопросов. Среди всего прочего, Разумков нежно отозвался и о самом Николаеве. Это немудрено, у спикера есть своя история с этим городом – он женат на дочери покойного мэра Владимира Чайки и не раз посещал Николаев. По его словам, ездит он сюда уже лет пятнадцать. «Тепло. И я не о погоде, она как раз так себе. К вам надо летом приезжать» - с улыбкой ответил Разумков на вопрос журналиста о впечатлениях от Николаева.

И опять же, удивил тот факт, что толком к спикеру никто не подошел – ни губернатор, ни мэр, ни все те, кто потратил рабочий день на этот визит. При этом, Сенкевич на предприятии устроил сам себе импровизированный брифинг, показав несколько писем, которые он подготовил для Разумкова – это проект о том, чтоб избавить субвенции от Госфонда реконструкции и развития от уплаты налога, ратификация кредитного проекта для МКП «Николаевводоканал», и регуляция закона о жилищно-коммунальных услугах.

И тут удивительная вещь – Сенкевич подошел к Разумкову только тогда, когда журналисты буквально у автомобиля, за три минуты до его отъезда, попросили его задержаться и ответить еще на пару вопросов. То есть, если бы корреспонденты не подошли к спикеру, не задержали его, три предложения мэра так бы и остались в красивой голубой папочке, которую городской голова носил с собой в ходе всего визита политика. И я не зря подчеркивала – к Разумкову было действительно легко подойти журналистам, полагаю, что еще легче это было сделать мэру.

Лично мне, когда я перед самим отъездом Разумкова, попросила его задержаться, было интересно, какой будет итог, какие результаты его визита, кто успел поговорить с ним, грубо говоря, наедине, рассказать о проблемах, попросить помощи. Договорить я не успела, потому что в этот момент к политику подошел Александр Сенкевич и отдал, наконец, заветную голубую папочку, быстро объяснив, что в ней. Но не тут-то было. Забрав письма, спикер поинтересовался у мэра, какова же ситуация с бассейном «Зоря-МАШПРОЕКТ».

фото: "Новости-N" фото: Facebook-страница Александра Сенкевича

На вопрос о том, задавали ли вопросы в ходе визита Александр Стадник или Виктория Москаленко, Дмитрий Разумков отметил дороги.

— То, что будет в рамках нашей компетенции, будем стараться помочь, в том, что выходит за рамки нашей компетенции, тоже будем стараться помочь, обращаясь к нашим коллегам и в правительстве, и на уровне президента государства, который способствует решению вопросов, - сказал Разумков, добавив, что удивился, почему никто из чиновников не подняли тему мостов и, в частности, передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора». — Это мне, правда, странно, потому что я знаю, что занимаются этим вопросом, я надеюсь, в ближайшее время, смогут прийти японские деньги, - добавил спикер.

После импровизированного подхода Дмитрий Разумков, подойдя отдельно, в ответ на мое утверждение о нулевой активности нардепов от Николаевщины в Парламенте, сказал, что мы, как избиратели, в первую очередь, должны следить за их деятельностью. После чего попросил назвать депутата представляющего и мой округ. Признаюсь, ответила я не сразу, но все же вспомнила – Александр Гайду. Спикера удивила пауза, и поначалу она удивила и меня, ведь у журналистов эти фамилии постоянно на слуху. Но факт в том, что имя нардепа от моего округа, лично на МОЕМ ОКРУГЕ, не мелькнула ни разу с момента парламентских выборов. Я не помню, чтоб проходили встречи с жителями, я не видела активности в плане развития Ингульского района, который входит в состав округа Гайду. Я лишь знаю, что он входит в восьмерку депутатов, представляющих Николаев и область в Верховной Раде. Все. Возможно, я ошибаюсь и Александр, общаясь в кулуарах Парламента, помимо работы над законопроектами, активно думает о жителях своего округа, но результатов от его деятельности я пока не заметила.

Александр Гайду

Какой можно сделать вывод от визита? Конечно же, Дмитрий Разумков в своем поведении и отношении к СМИ выгодно отличается от тех, кто приезжал к нам раньше. И это логично, потому что сам спикер является опытным политтехнологом. Он четко понимает, как себя надо вести, как красиво не ответить на тот или иной вопрос, как оставить после себя впечатление того, что охвачено все, ответы даны. В сравнении с чиновниками времен Кучмы-Януковича это, конечно же, совсем другой уровень. Тем это и сложнее, потому что ты понимаешь - узнать действительно важную информацию , эксклюзив, правду будет практически нереально. И все же, итог от приезда политика такого уровня должен просматриваться уже на этапе посещения локаций.

Дело в том, что в разное время важные, центральные политические фигуры приезжали в Николаев и посещали, в том числе, завод «Зоря-МАШПРОЕКТ» и «Дельта-Лоцман». Какой был результат? Нулевой. Красивые фотографии, экскурсии, серьезные лица и… Все.

визит экс-президента Украины Виктора Януковича на "Дельта-Лоцман" в 2013 году экс-президент Петр Порошенко на заводе "Зоря-Машпроект" в 2018 году

хорватская делегация на "Дельта-Лоцман"

Визит Дмитрия Разумкова, несмотря на повальное декларирование политсилой «Слуга народа» и новой властью отличий от предыдущих власть имущих, по большому счету ничем не отличался, кроме того, что в этот раз к политику было легко подойти и задать далеко не один вопрос, за что большое спасибо. В остальном, это был обычный, штамповый визит, мы видели такие множество раз. При этом, вопрос не столько в самом Разумкове, сколько в том, как это подготовлено. Например, зачем было задействовать, помимо сотрудников УГО, спасателей? Зачем вообще столько охраны? Почему выбор пал именно на эти два предприятия? Отдельно – почему «Дельта-Лоцман»? Зачем вы в лучших традициях СССР, дарите что-то гостю, красиво и пафосно? Почему фактически никто из чиновников разных уровней не задал вопросы, не обсудил проблематику, не поднял важные темы? Это ведь позор, когда в конце визита гость указывает на то, что его удивляет, почему местная власть не спросила о тех или иных вещах.

Конечно, говорить о том, что визит безрезультативный, рано и, возможно, название нашего города теперь будет произноситься чаще на верхушках украинской власти… Но пока вопросов больше, чем ответов.