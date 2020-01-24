Правительство инициировало выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по пенсиям, зарплатам, стипендиям и социальным выплатам.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, законопроект будет подан в парламент.

По его словам, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; - социальные выплаты; - стипендии; - заработная плата (денежное обеспечение); - сумма индексации денежных доходов граждан.

Отметим, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575,8 млн грн) больше, чем на начало года.

Напомним, в Николаевской области задолженность по зарплатам составила 51,8 миллиона гривен.