Правительство инициировало выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по пенсиям, зарплатам, стипендиям и социальным выплатам.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Как отметил Гончарук, законопроект будет подан в парламент.
По его словам, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Отметим, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575,8 млн грн) больше, чем на начало года.
Напомним, в Николаевской области задолженность по зарплатам составила 51,8 миллиона гривен.