Сурков, который курировал вопросы по Украине, покинул должность помощника Путина

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков покинул госслужбу «в связи с изменением курса на украинском направлении».

Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к Суркову.

«В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – написал Чеснаков.

Как уточняет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, курировать украинское направление в администрации российского президента теперь будет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, которого 24 января Путин назначил замглавы АП.

Помощником президента РФ Владислава Суркова назначили в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

В 1999 году Сурков стал замруководителя администрации президента. С 2011 по май 2013 года он занимал пост заместителя председателя правительства.

Напомним, как министр МВД Украины Аваков рассказал, как у помощника Путина Суркова сдали нервы на переговорах в Нормандском формате.