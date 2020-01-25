Американские СМИ обнародовали запись, в которой якобы Трамп требует «убрать» посла Йованович

Американский телеканал ABC обнародовал аудиозапись, на которой якобы Президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы Мари Йованович, когда тогда была послом Украины, уволили.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Утверждается, что собеседниками американского лидера предположительно были Лев Парнас и Игорь Фруман, бывшие соратники личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. По данным АВС, разговор состоялся весной 2018 года.

«Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. ОК? Сделайте это», — приводятся якобы слова Трампа.

Отмечается, что до реплики главы Белого дома якобы слышно, как Парнас и Фруман говорят, что Йованович про него негативно отзывается. Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года.

В Белом доме не стали отрицать информацию телеканала, а уточнили, что президент в праве увольнять членов его администрации, которые не поддерживают повестку дня.

Как известно, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине. Также комитет Конгресса США обнародовал переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками.