В Кремле заявили, что политика России на украинском направлении не менялась

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

Как известно, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к Суркову, заявил об отставке помощника президента РФ «в связи со сменой курса на украинском направлении».

«Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю», - сказал Песков.

Кроме того, он сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась.

«Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения», - отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит только от Российской Федерации.