«Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров», – Зеленский о премьере Гончаруке

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему решил оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

Об этом он рассказал в интервью израильскому «9 каналу», передает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек», - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены.

«Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть», - отметил он.

При этом Зеленский дал понять, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда.

«Я хочу завершить войну, хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду», - рассказал Президент Украины.

Зеленский указал, что нужно «почистить» высшие эшелоны власти, правоохранительные органы.

«Это долгая история, но я считаю, что за мою каденцию мы это обязательно сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее появились записи разговора Гончарука с министрами и топ-чиновниками, на которых он заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». Себя Гончарук назвал «полным профаном в экономике». После разгоревшегося скандала Гончарук подал заявление об отставке, но направил его не в Верховную Раду, которая рассматривает вопрос об увольнении премьер-министра, а Зеленскому.

Позже Зеленский дал «второй шанс» Гончаруку, но потребовал от премьера заменить «слабых» министров.