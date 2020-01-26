«Как долго Украина продержится против России без нашей помощи?»: В США обнародовали запись разговора Трампа с Парнасом и Фруманом

В разгар сенатских слушаний по импичменту Дональда Трампа в США опубликовали видеозапись его ужина, который состоялся в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. На ужине также присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, выполнявшие в Украине деликатные поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Видеозапись опубликовало агентство Associated Press на своем YouTube-канале.

Так, во время ужина большое внимание было уделено Украине. Запись длится 83 минуты, но кто именно ее сделал, не уточняется. По данным агентства, в ходе встречи американский президент поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без военной помощи со стороны США.

- Как долго они (Украина - ПН) продержатся в борьбе с Россией?, - задает вопрос человек, голос которого похож на голос Трампа.

Как известно, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине. Также комитет Конгресса США обнародовал переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками.