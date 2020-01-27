Скандальные аудиозаписи: Трубу просили «организовать» допрос директора НГЗ, после чего на заводе ГБР провело обыски

Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина просил теперь уже бывшего директора ГБР Романа Трубу вызвать на допрос директора «Николаевского глиноземного завода».

Об этом свидетельствует запись разговора двух людей с голосами, как у директора ГБР Романа Трубы и экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, опубликованной Telegram-канале «Трубу прорвало».

Сообщает, что разговор происходил 1 июля 2019 года.

Щербина: Друге питання по Ніколаївській справі, тій, що я просив, щоб її порушити. Можна там діректора на допит викликати? Труба: директора чого? Щербина: Миколаївського глиноземного заводу Труба: так порушили її чи нє? Щербина: Ну, да Труба: А в кого вона? Ви номера дайте хоча би. Щербина: вона. Штамп в Миколаєві. Труба : Не дуже логічно. Відносно АРМИ Миколаївської? Щербина: Нє-нє-не, це по глиноземному заводу… Це директор…. А номер справи щас….(шукає) Труба: Угу, він у нас хто? Заявник? Щербина: Нє, він у нас людина, яка …. Труба: То що це треба робити, не отримавши документи виїмки, обшука і одразу на допити? Щербина: То це питання, чого він так довго… Питання, це дивись, сьогодні, 5-го, послали запити на документи… Як мінімум спитать: якого *** не даєте документи, *****. Труба: Добре, так що потрібно? На допит викликати? Добре, викличуть. Щербина: Викликати, спитати чого… ГТС *****, якщо ваша компанія Русал… і так даліє.

Стоит отметить, что 26 июля сотрудники ГБР и центрального аппарата Национальной полиции Украины в рамках ранее открытого уголовного производства по фактам поставок бокситов по заниженной пошлине, провели следственные действия на территории «Николаевского глиноземного завода».

Уголовное производство, расследованием которого занимается территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве (отдел по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) под процессуальным руководством Генинспекции Генпрокуратуры, было открыто 23 апреля.

Как известно, Игоря Щербину называют «правой рукой» Романа Трубы. 3 декабря сотрудники НАБУ задержали Игоря Щербину. По информации «Преступности.НЕТ», Щербина был внештатным советником директора ГБР Романа Трубы. Он якобы требовал 150 тысяч долларов за то, чтобы ГБР закрыло уголовное дело в отношении одного из столичных застройщиков. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, Щербина – кум Сергея Пашинского.

В свою очередь Президент Зеленский призвал к перезагрузке ведомства. В итоге 27 декабря он уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.



Напомним, что в феврале 2019 года в Николаевской облгасадминистрации провели совещание с участием чиновников ОГА и ГФС, где посетовали, что Николаевский глиноземный завод уклоняется от уплаты всех платежей в таможню. С 2010 года завод осуществляет растаможку в режиме переработки, что означает, что оплата за растаможку проходит условно и госбюджет недополучает благодаря этой схеме значительное количество денег. Сами представители НГЗ на это совещание не пришли.

Как известно, конечным бенефициаром является ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский олигарх Олег Дерипаска, о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Скандальный Дерипаска находится под действиями санкций СНБО.

С 19 марта к исполнению обязанностей генерального директора НГЗ приступил топ-менеджер российских предприятий, гражданин РФ, Виктор Кожевников.

Также напомним, как подконтрольный российскому олигарху Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

Позже также появилась информация, что Дерипаска заплатил британскому депутату 4 миллиона долларов за помощь в снятии санкций.