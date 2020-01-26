Президент Зеленский отбыл с двухдневным рабочим визитом в Польшу

В воскресение, 26 января, начался двухдневный рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Владимир Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой.

В первый день Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении глава государства отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывания в концлагере.

– Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа, - сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

– Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: «Нельзя молчать!» Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова, - заявил он.

По словам Президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

– Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили темноту, - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что эти воспоминания полны болью, грустью, страхом. Одновременно - борьбой, выдержкой, надеждой и необъятной человеческой мудростью. В них просматривается призыв искоренить ненависть как самый большой разрушитель человеческой цивилизации.

– Я уверен, что сегодня это - задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должна стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества, - подчеркнул Президент.

Также глава государства подчеркнул, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

– Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями, - сказал он.

Отдельно Владимир Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

– Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания, - отметил Президент.

Напомним, ранее Президент Зеленский и украинская делегация Израиле уступили свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил.