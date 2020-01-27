Спикер Разумков считает, что на местных выборах люди будут смотреть не на партию, а на личность каждого кандидата

Председатель Верховной Рады Украины, экс-глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что на предстоящих выборах в местные советы избиратели больше не будут исходить в своем выборе исключительно из политической принадлежности.

Об этом он заявил 22 января, в ходе своего визита в Николаев, сообщает «Преступности.НЕТ».

По его словам, несмотря на то, что люди будут рассматривать каждого кандидата отдельно, у партии «Слуга народа» все равно будет неплохой результат.

— Если вы выходим из общегосударственной социологии, которую мы видим, то, я думаю, что у «Слуги народа» также будет неплохой результат. Если мы говорим о результатах выборов, тут уже будет немножко другая ситуация, нежели на президентских и парламентских выборах, и много избирателей будут ориентироваться на то, кто именно идет в местную власть, - сказал Дмитрий Разумков.

На утверждение о том, что положение «Слуги народа» может ухудшиться, Разумков предположил, что может и улучшиться и напомнил об ожиданиях от президентских выборов в феврале 2019 года.

— А может и улучшиться. Давайте дождемся выборов и посмотрим на результат. Если мы с вами февраль 2019 года, то и по президентским выборам многие имели скептицизм. Но результат говорит сам за себя. Точно так же, как и выборы в Парламент. Давайте дождемся, посмотрим. И это будет зависеть, на самом деле, от многих факторов, в том числе и от тех, кто сегодня находится при власти, точно так же, как и мы, - добавил спикер.

Напомним, народный депутат Украины от Николаевской области оправдал проигрыш партии «Слуга народа» на выборах в объединенные территориальные общины области тем, что у организаторов не было опыта и подготовки.