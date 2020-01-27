Президент Зеленский повторно внесет в Раду законопроект о создании Бюро финрасследований

Президент Украины Владимир Зеленский готовится внести на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект о создании Бюро финансовых расследований.

Об этом рассказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».

Президент подаст законопроект 4 или 5 февраля. По словам Монастырского, Бюро финансовых расследований станет вровень с ГБР и НАБУ.

- Тут возникнет вопрос, должен ли президент назначать его руководителя и как. Сейчас идет поиск конституционной модели. Может быть так: президент назначает при согласовании с Верховной Радой или Рада по представлению президента. В ближайшие месяцы мы увидим конкретное предложение, но это уже вопрос к конституционалистам", - рассказал Денис Монастырский.

Напомним, 17 января Верховная Рада отклонила законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований, принятый в первом чтении в октябре 2019 года. За это проголосовали 253 депутатов. Причиной для отзыва законопроекта стал негативный вывод профильного комитета и главного юридического управления.