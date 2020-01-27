«Сговор тоталитарных режимов запустил маховик войны и Холокоста», - Зеленский признал ответственность СССР за начало Второй мировой войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию Польши в историческом споре с Россией об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву.

- Польша и польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста, - сказал Зеленский.

Отметим, что в конце 2019 года между Польшей и Россией начался спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а «ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию». Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.