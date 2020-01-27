В Кабмине разъяснили суть законопроекта о новом административно-территориальном устройстве Украины

Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины», зарегистрированного в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, разработанный Минрегионом правительственный законопроект - один из пакета нормативно-правовых актов децентрализации. Он определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода подчеркивал, что законопроект нормирует порядок, устанавливает четкие процедуры, как и какие органы власти могут решать в стране вопрос админтерустройства.

«Принятие такого закона позволит решить ряд давних проблем... Действующим законодательством в сфере административно-территориального устройства не представлено определение термина "административно-территориальной единицы". Также существует несогласованность отдельных норм Конституции Украины, закона "О местном самоуправлении в Украине" и несовершенство законодательства о порядке решения вопросов административно-территориального устройства», - указано в сообщении.

Также отмечается, что в Украине до сих пор действует указ Президиума Верховного Совета Украинской PCP «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской PCР» от 12 марта 1981 года.

Отметим, ранее Кабмин внес в Верховную раду законопроект №2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины» 24 января. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.