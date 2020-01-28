Я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком, - первый замглавы ГБР Бабиков открестился от сотрудничества с Януковичем

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал технические документы.

Об этом Бабиков заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

- Этот вопрос раскручивают адвокаты, осознанно манипулируя фактическими обстоятельствами... Я его (Януковича) интересы не представлял, никогда не был с ним знаком, - сказал Бабиков.

По его словам, никаких соглашений с Януковичем об оказании адвокатских услуг он не подписывал.

При этом Бабиков отметил, что подписывал некоторые документы лишь как представитель адвокатского объединения.

- Иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении, - добавил он.

Бабиков заверил, что подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана, курирует непосредственно руководитель ГБР, а он сам не имеет никого процессуального отношения и влияния на это.

Отметим, Бабиков работал в юрфирме Aver Lex, которая занимается защитой Януковича.

Напомним, 27 декабря Зеленский уволил руководителя ГБР Трубу и назначил временной главой ведомства нардепа от «Слуги народа».