Нацгвардию будут привлекать к выполнению задач войсковой разведки, - Минобороны

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Николай Красный заявил, что Национальная гвардия Украины будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки, которая занимается разведкой тактического уровня.

Об этом он сказал на брифинге об угрозах реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждения законопроекта о разведке №2412-р, передает РБК-Украина.

Так, Красный объяснил разницу между военной и войсковой разведкой.

- Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки. В чем разница между военной и войсковой разведкой... Войсковая разведка - это обычно разведка тактического уровня, условно говоря войсковая - та, что осуществляется войсками. Ее ведут все - танкисты, десантники, пехота, все ведут войсковую разведку... что касается военной разведки ... Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между "военная" и «войсковая, - пояснил представитель ГУР Минобороны.

Он подчеркнул необходимость принятия нового закона о разведке, а именно одобрения парламентом во втором чтении законопроекта №2412-д.