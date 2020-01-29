Герои Крут, как и сегодняшние защитники Украины на Донбассе, служат примером для будущих поколений, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 января, отдал дань уважения украинцам, погибшим в бою с большевистской армией под Крутами в 1918 году.

Об этом сообщается на страницах главы государства в соцсетях.

Зеленский возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве и почтил память погибших минутой молчания. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия. Также президент возложил цветы к могилам погибших участников АТО.

Глава государства отметил, что бой под Крутами — это героическая страница в истории борьбы за государственность Украины. И прежде всего это история не о победе и поражении, не о исторических и геополитических последствиях, а о храбрости юных украинцев.

«Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно преобладал их по численности и оружием», — сказал Зеленский.

Он добавил, что отдает дань уважения стойкости и мужественности юных парней, которые, как и сегодняшние украинские защитники на Донбассе, служат достойным примером нашим будущим поколениям.

Отметим, 28 января 1918 года в районе железнодорожной станции «Круты», которая находится в 130 км от Киева, произошел бой между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, численностью 400 человек. Украинцы ценой своей жизни хотели остановить наступление советских войск на территорию УНР.

Бой длился пять часов. В плен захватили и убили 28 молодых парней. Они отдали жизнь за независимость Украины.