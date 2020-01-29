Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль назначили советником главы «Нафтогаза»

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Советником главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева стала бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. 

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в среду, 29 января.

До этого Зеркаль работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию.

Отмечается, что в сферу деятельности Зеркаль в «Нафтогазе»  будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы «Нафтогаз» в АР Крым.

Как известно, вечером 21 мая на сайте Президента Украины появились указы Владимира Зеленского о первых кадровых назначениях, среди них была Елена Зеркаль. Однако она отказалась от должности замглавы Администрации Президента. А в конце ноября попросила Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

Роман Свиридов

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