Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль назначили советником главы «Нафтогаза»

Советником главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева стала бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в среду, 29 января.

До этого Зеркаль работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию.

Отмечается, что в сферу деятельности Зеркаль в «Нафтогазе» будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы «Нафтогаз» в АР Крым.

Как известно, вечером 21 мая на сайте Президента Украины появились указы Владимира Зеленского о первых кадровых назначениях, среди них была Елена Зеркаль. Однако она отказалась от должности замглавы Администрации Президента. А в конце ноября попросила Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.