«Полностью себя дискредитировали»: Кабинет министров ликвидировал морские инспекции

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Азовской и Крымско-Черноморской морских экологических инспекций.

Об этом сообщает премьер-министр Алексея Гончарука в своем Telegram.

По его словам, Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

«К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации», - отметил Гончарук.

Он также добавил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Теперь каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Государственной экологической инспекции.

Напомним, антимонопольный комитет в рамках реформирования решил ликвидировать 18 территориальных отделений.