Кабмин согласовал увольнение главы «Укрзалізниці» и назначил нового руководителя Госкино

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы «Укрзалізниці».

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

- Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании, - подчеркнул Гончарук.

Также Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства по вопросам кино.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства Кудерчук была назначена главой Госкино. Отметим, из открытых источников известно, что она была замглавы Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. До этого занимала должность главы кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Отметим, Кравцов руководил «Укрзалізницей» с 30 марта по 25 мая 2016 и с 10 августа 2017 года, сменив на этом посту польского менеджера Войцеха Бальчуна. Он также занимал пост заместителя министра инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее Кабмин уволил главу «Энергоатома» Недашковского.