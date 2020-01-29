Иранские СМИ тиражируют новость о гибели куратора ЦРУ – для иллюстрации они взяли кадр из голливудского боевика

Иранское агентство Mehr пишет, что на разбившемся накануне в Афганистане самолете летел Майкл Д'Андреа, куратор действий ЦРУ на Ближнем Востоке. При этом агентство ссылается на американский сайт Veterans Today (VT), публикующий в том числе фейковые новости.

Об этом сообщает «РБК».

Veterans Today утверждает, что получил информацию о гибели Д'Андреа от двух «источников в российской разведке». При этом в качестве фотографии высокопоставленного сотрудника ЦРУ используется кадр из фильма «Цель номер один», где сыграл актер Фредерик Лене. Прототипом его персонажа стал Майкл Д'Андреа.

«Эхо Москвы» сообщает, что государственное телевидение Ирана рассказало об убийстве нескольких агентов ЦРУ. Среди них, по словам авторов материала, был также руководитель спецоперации против иранского генерала Касема Сулеймани. Для иллюстрации новости журналисты взяли фото американского актера Фредерика Лене из фильма «Цель номер один».

О крушении американского военного самолета в Афганистане стало известно 27 января. Ответственность за случившееся взял на себя «Талибан». Представитель военного командования США в Афганистане полковник Сонни Леггет назвал фейком заявления о причастности талибов к катастрофе.

Сайт Veterans Today был основан в 2003 году. Как отмечает Politico, издание публикует «безумные теории заговора». Также портал неоднократно публиковал фейки.