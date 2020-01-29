«Антикоррупционная и здравоохранение»: Украинцы назвали важнейшие реформы для страны

Главным двигателем реформ в Украине 60% граждан считают президента, еще 37% называют основным двигателем правительство.

Об этом говорится в результатах совместного исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Мысли о том, что больше всего способствует внедрению реформ политическая партия «Слуга народа», придерживаются 30% граждан. Население Украины основным фактором определяют 27% респондентов, а волонтеров и общественные организации – 24% опрошенных.

В то же время 51% украинцев считает, что олигархи оказывают наибольшее сопротивление внедрению реформ. Еще 43% граждан придерживаются мнения, что больше всего опираются бюрократы и чиновники.

По сравнению с прошлым годом убеждения украинцев относительно главных двигателей реформ существенно изменились, в частности надежды на президента выросли с 24% до 60%, а на большинство в Верховной Раде – с 10% до 30%. В то же время значительно меньше украинцев стали определять основными двигателями страны Запада (с 25% до 12%), а также МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).

Лучший баланс в оценке гражданами роли в проведении реформ (то есть преобладание в оценках роли движителя) оказался у президента (+52%), населения (+23%), общественных организаций, волонтеров (+21%), правительства (+20%), большинства в Верховной Раде (+18%). А худший баланс в определении "стимул-тормоз" у олигархов (-48%) и чиновников (-42%).

Кроме того, возросла готовность украинцев терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ (с 32% в 2018 году до 49% в конце 2019 года). Однако, лишь 14% готовы терпеть трудности столько, сколько будет нужно. В 2018 году таких граждан было менее 9%. Готовы терпеть не более года 35% опрошенных, в 2018 году таких было 24%.

В то же время не готовы терпеть трудности, потому что не верят в реформы 25% (30% в 2018 году), еще 21% респондентов отметили, что не готовы терпеть, ведь их материальное положение уже сейчас невыносимое (в 2018 году более 32%).

Среди органов власти положительно оценивают деятельность по реализации необходимых реформ президента (60% – положительные оценки, 25% – негативные). Деятельность правительства 45% оценивает отрицательно, а 36% – положительно. Деятельность Верховной Рады большинство украинцев оценивает негативно (50% отрицательных оценок и 31% – положительных).

Важнейшей реформой для Украины почти 59% граждан считают антикоррупционную, в прошлом году таких украинцев было 58%. На второе место по важности украинцы отнесли реформу сферы здравоохранения (54%, в прошлом году – 47%). За важность пенсионной реформы и реформы системы соцзащиты высказалось 46% опрошенных, в прошлом году таких украинцев было 44%. За реформу органов правопорядка высказались 37%, в прошлом году – 32%. Еще 28% украинцев назвали важнейшей люстрацию чиновников, в прошлом году таких было 29%. Важность реформы армии, укрепления обороноспособности поддержали 23%, прошлого года – 22%.

Из всех перечисленных реформ относительно успешными признали лишь антикоррупционную реформу (10%), децентрализации (10%), реформу здравоохранения (9%), реформирование армии (9%) и земельную реформу (8%). Ни одной успешной реформы не назвал 51% опрошенных, в прошлом году таких украинцев был 41%.

Одновременно с тем, как правительство информирует общество о своей работе и реформы удовлетворены 19% граждан, в прошлом году таких было 11%. Еще 27% опрошенных не доверяют информации, которую предоставляет правительство, в 2018 году недоверие высказывали 47% украинцев. В свою очередь 28% опрошенных отметили, что информации о деятельности правительства недостаточно (30% в 2018 году), а 29% украинцев убеждены, что информации много, но она непонятна обычному человеку (25% в 2018 году).

Общенациональное исследование проводили в период с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее украинцы назвали главные проблемы страны.