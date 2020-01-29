Партия «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий, а «Голос» просел по рейтингу, - опрос

Партия «Слуга Народа» является лидером электоральных симпатий украинцев. На данный момент, за партию готово проголосовать 45,4% украинцев (из тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» - за нее бы проголосовало 13,8% опрошенных. Также место в парламенте получила бы партия «Европейская солидарность» (12,3%) и ВО «Батькивщина» (8,0%).

Если бы выборы в парламент Украины проходили на следующей неделе, то в Раду бы могла пройтия партия «Сила и Честь» (5,2%). В то же время «Голос» с 2,5% продержки уступает также «Гражданской позиции» и Радикальной партии Олега Ляшка (по 2,9%).

Отмечается, что «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий во всех микрорегионах Украины.

Во время исследования было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее украинцы назвали важнейшие реформы для страны.