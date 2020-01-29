Кабмин запустил в Кривом Роге Офис контроля выбросов

Кабинет министров Украины принял решение о запуске Офиса контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге.

Об этом сообщил премьер-министра Алексей Гончарук в своем Telegram.

По его словам, специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий. Также Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах.

Гончарук также привел статистику, согласно которой в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 000 смертей (около 10% всех смертей в год).

«Для максимальной эффективности Офис будет работать непосредственно в Кривом Роге - в городе, где этот вопрос является наиболее острым», - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Зеленский хотел, чтобы этот завод «финансово извинился» перед 25 тысячами горожан, заболевших онкозаболеваниями. После этого СБУ провела выемку документов на заводе «Арселор Миттал».