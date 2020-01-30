Губернатор Николаевщины Стадник подписал заявление об увольнении своего заместителя Гайдаржи

Валентин Гайдаржи Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник подписал заявление об увольнении своего заместителя Валентина Гайдаржи.

Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

В документе сказано, что Александр Кушнир освобождается от выполнения обязанностей заместителя главы ОГА с 31 января 2020 года.

Основанием для распоряжения стало само заявление Валентина Гайдаржи, а так же письмо-соглашение Офиса Президента Украины от октября октября 2019 года.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть ряд кандидатур. При этом, говоря об одном из них, Стадник сказал, что этот человек работал в налоговой и «имеет большую практику в расследовании коррупционных схем».

После своего назначения, Александр Стадник заявлял, что благодарен заместителям, которые откликнулись на его просьбу поработать до согласования и назначения людей из его команды, чтобы передать им дела.

15 января Кабинет Министров Украины на своем заседании утвердил назначение на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации экс-налоговика Александра Коваленко. Отметим, что до этого киевский налоговик Коваленко, видел себя руководителем ГБР.

Александр Коваленко Напомним, что Валентин Гайдаржи, работая в должности заместителя главы ОГА с 2017 года по настоящее время, курировал вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты. Теперь за эти направления будет отвечать недавно назначенный заместитель Александр Коваленко.

Коваленко в разное время занимал руководящие должности в отделах внутренней безопасности ГУ ГФС в Житомирской, Ровенской и Харьковской областей. Кроме того, Коваленко подавал свою кандидатуру на руководителя Государственного бюро расследований. В 2015 году проходил «люстрационную» проверку согласно Закону Украины «Об очистке власти».

Отметим, что на данный момент у губернатора Стадника фактически остается трое заместителей. Помимо Александра Коваленко, это вице-губернатор по финансовым вопросам Татьяна Стахевич и заместитель по социально-гуманитарным вопросам Александр Трайтли, который работал и до прихода Стадника. Еще две должности остаются вакантными. На одну из них, по информации «Преступности.НЕТ» претендует земляк губернатора из Кировоградщины, руководивший там местным коммунальным предприятием Сергей Бычков. Среди кандидатов на должность был и черкасский дорожник Андрей Мартынюк, который все никак не может пройти согласование и спецпроверки.

Также ранее сообщалось, что руководителем николаевской налоговой милиции назначили киевского налоговика, которого «привез» глава ОГА Стадник.