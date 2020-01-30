Экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Грымчак вышел на свободу

Бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрий Грымчак вышел из-под стражи.

Об этом сообщает на Facebook его жена Юлия Грымчак.

По ее словам, сегодня Грымчак вышел из-под стражи. Информацию об освобождение бывшего замминистра подтвердил его адвокат Дмитрий Мельник.

Как известно, 14 августа 2019 года задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в вымогательстве от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов. Также вместе с замминистром Грымчаком задержали еще и брата его жены Игоря Овдиенко. Позже в НАБУ рассказали подробности дела о взятке замминистра Грымчака – он обещал решить проблему с судами через заместителя Луценко.

Прокуратура просила суд отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривен.