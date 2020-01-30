«Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС»: Милованов предлагает отменить мораторий на экспорт леса

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимолфий Милованов заявил о необходимости отмены Украиной запрета на экспорт необработанной древесины (мораторий на экспорт леса).

Об этом Милованов сообщил в Facebook по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.

«Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС. Для ЕС это запрет на экспорт леса из Украины. Для нас это защитные меры ЕС на металл, которые наносят ущерб нашей экономике», — написал министр.

Он отметил, что такие встречные шаги позволили бы Украине нарастить торговлю с Европой.

Кроме этого Милованов отметил, что с 1 февраля начнут изменения, которые позволят ускорить экспорт украинской курятины в ЕС.

Вместе с тем министр развития экономики добавил, что сотрудничество Украины и ЕС должно стать взаимовыгодным.

«Во-первых, сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Мы всегда будем ценить поддержку ЕС, но в то же время мы не должны стать сырьевым придатком», — добавил Милованов.

Отметим, что Украина ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанной древесины в ЕС в 2015 году с целью борьбы с незаконной вырубкой карпатских лесов. В то же время, с тех пор Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в Евросоюз.

Ранее журналисты сообщали, что Евросоюз может начать арбитражный и судебный процессы против Украины с целью отмены моратория на экспорт леса-кругляка. Соответствующее предупреждение направил еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

6 февраля 2019 года правительство утвердило всех украинских представителей в арбитражном суде, которые должны рассматривать вопрос об отмене моратория на экспорт леса.